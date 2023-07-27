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В Москве задержали подростка, который готовил взрыв объекта на газопроводной сети

27 июля 2023 17:28
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Согласно данным следствия, подросток хотел совершить террористический акт не позднее 29 января этого года.

В Москве задержали подростка, который готовил взрыв объекта на газопроводной сети. Об этом сообщила 27 июля пресс-служба главного управления Следственного комитета (СК) РФ по столице в Telegram-канале, пишут "Известия".

В отношении 17-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Согласно данным следствия, подросток хотел совершить террористический акт не позднее 29 января этого года. В интернете он изучал способы изготовления и применения взрывчатых устройств, карты расположения объектов газопроводной сети в Москве и Московской области.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Хорошевским районным судом в Москве о заключении подростка под стражу.

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