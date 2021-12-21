В Москве накануне ночью избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева 

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В Москве накануне ночью был избит тремя неизвестными олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. В результате инцидента спортсмен получил различные травмы и был госпитализирован, сейчас он находится в больнице, передают "Известия" со ссылкой на РЕН ТВ.

Согласно данным телеканала, 32-летний фигурист заступился за свою гражданскую супругу — керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и тремя мужчинами возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку.

По словам менеджера спортсмена Елены Болотовой, в настоящее время Соловьев находится в больнице, куда был госпитализирован с травмами различной степени тяжести сразу после инцидента.

«Сейчас мы ждем от врачей подробностей о нынешнем состоянии здоровья Димы, а также точного диагноза и констатации последствий происшествия», — передает слова Болотовой «РИА Новости».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе