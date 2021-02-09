Власти Самары через суд обязали казаков выселиться из парка 60-летия Советской власти

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Исковые требования администрации поддержал Арбитражный суд Самарской области.

Власти Самары смогли выселить казаков, которые обосновались в парке им. 60-летия Советской власти. Об этом сообщается на сайте областного арбитражного суда в картотеке дел.

Арбитражный суд региона в полном объеме поддержал исковые требования департамента имущества города по отношению к областной общественной организации "Волжское казачье войско". В течение месяца казакам нужно будет освободить занимаемый ими земельный участок в парке имени 60-летия Советской власти и демонтировать возведённые строения за свой счёт.

Срок аренды земельного участка истёк ещё в мае прошлого года, пишет ПроГородСамара.

Фото: Twitter