Я нашел ошибку
Главные новости:
Автопробег посвящён 60-летию полёта Юрия Гагарина. 
Самару посетит экипаж из журналистов «КП» - участник Всероссийского автопробега «Земные дороги российского космоса»
Деятельность совета будет направлена на выработку решений для создания условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.
Председатель ПСБ возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при комиссии Госдумы РФ
Регион обошел в голосовании Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Омск и Томск.
Самарская область - лауреат первой национальной отраслевой киберпремии «CTF-2020»
Проект биологических очистных сооружений в Сызрани является победителем Всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология».
«Экология»: Дмитрий Азаров проконтролировал качество реконструкции очистных сооружений в Сызрани
Игорь Комаров поблагодарил ушедшего в отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и предложил ему стать помощником полпреда в ПФО.
Игорь Комаров представил врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских
Это масштабная образовательная акция, где каждый сможет проверить уровень своей цифровой грамотности с 9 по 23 апреля.
В Самарской области состоялось открытие Всероссийского проекта «Цифровой диктант»
Губернатор, секретарь реготделения «Единой России» пригласил на четвертьфинал Кубка России по футболу 2300 добровольцев и пообщался с самыми активными из них.
Дмитрий Азаров предложил создать в Самарской области систему поощрений для волонтеров
Дмитрий Азаров дал поручение областному правительству и местным властям помочь учреждению и уберечь его от паводковых вод.
Власти помогли спасти от затопления областной реабилитационный центр для животных
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
0.07
EUR 91.78
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Происшествия Криминал

Власти помогли спасти от затопления областной реабилитационный центр для животных

9 апреля 2021 15:13
104
Дмитрий Азаров дал поручение областному правительству и местным властям помочь учреждению и уберечь его от паводковых вод.

Власти помогли спасти от затопления строящийся областной реабилитационный центр для животных. Он находится близ села Лопатино в Волжском районе. Ранее глава региона Дмитрий Азаров дал поручение областному правительству и местным властям помочь учреждению и уберечь его от паводковых вод.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что ресурсы организации «ФлагманВет» ограниченны и необходима помощь власти, поскольку проект реабилитации животных проект важен для всей Самарской области. Глава региона поручил председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову и главе Волжского района оказать всю необходимую помощь. Общественной организации уже более 6 лет, сейчас она строит реабилитационный центр для собак и кошек.

- Недалеко от центра находятся три водоема, которые разливаются весной. Да и снега было много. Чтобы избежать подтопления, нам завезли грунт и утрамбовали его по периметру так, чтобы вода уходила стороной. Очистили от камыша и травы русло реки и сделали ров по которому уходит основной поток. Помочь от главы Волжского района Евгения Макридина поступила оперативно. Ждем наступления солнечных дней, когда территория вокруг центра высохнет и можно будет принимать посетителей, - управляющий реабилитационным центром Дмитрий Бескровных.

Здесь стоят теплые будки и вольеры, есть небольшое хозяйственное здание. Общественники подбирают животных с улиц, при необходимости лечат, социализируют, обучают основным командам, а затем подыскивают им новых хозяев. Из бывших уличных бродяжек получаются верные компаньоны и охранники.

Зимой благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова сюда провели электричество. Помощь главы региона понадобилась и когда возникли трудности с уплатой аренды. По его поручению организации оказали поддержку и провели реструктуризацию платежей. Этой весной центру грозило затопление, но и в этом случае помощь властей подоспела вовремя.

Сейчас в питомнике живет 120 собак. В планах на лето – поднять уровень центра так, чтобы территория оставалась полностью сухой.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
9 апреля 2021  13:10
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
Транспорт
202
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
9 апреля 2021  12:59
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
Транспорт
171
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
9 апреля 2021  12:52
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
213
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
9 апреля 2021  11:05
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
Здравоохранение
201
Дмитрий Азаров отметил, что крайне важно относиться к обращениям граждан неформально, делать так, чтобы помочь конкретному человеку решить свою проблему.
8 апреля 2021  18:16
Дмитрий Азаров приехал в Центр управления регионом, где  обсудил с сотрудниками работу с обращениями граждан
Политика
629
Весь список