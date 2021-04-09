Власти помогли спасти от затопления областной реабилитационный центр для животных

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Власти помогли спасти от затопления строящийся областной реабилитационный центр для животных. Он находится близ села Лопатино в Волжском районе. Ранее глава региона Дмитрий Азаров дал поручение областному правительству и местным властям помочь учреждению и уберечь его от паводковых вод.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что ресурсы организации «ФлагманВет» ограниченны и необходима помощь власти, поскольку проект реабилитации животных проект важен для всей Самарской области. Глава региона поручил председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову и главе Волжского района оказать всю необходимую помощь. Общественной организации уже более 6 лет, сейчас она строит реабилитационный центр для собак и кошек.

- Недалеко от центра находятся три водоема, которые разливаются весной. Да и снега было много. Чтобы избежать подтопления, нам завезли грунт и утрамбовали его по периметру так, чтобы вода уходила стороной. Очистили от камыша и травы русло реки и сделали ров по которому уходит основной поток. Помочь от главы Волжского района Евгения Макридина поступила оперативно. Ждем наступления солнечных дней, когда территория вокруг центра высохнет и можно будет принимать посетителей, - управляющий реабилитационным центром Дмитрий Бескровных.

Здесь стоят теплые будки и вольеры, есть небольшое хозяйственное здание. Общественники подбирают животных с улиц, при необходимости лечат, социализируют, обучают основным командам, а затем подыскивают им новых хозяев. Из бывших уличных бродяжек получаются верные компаньоны и охранники.

Зимой благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова сюда провели электричество. Помощь главы региона понадобилась и когда возникли трудности с уплатой аренды. По его поручению организации оказали поддержку и провели реструктуризацию платежей. Этой весной центру грозило затопление, но и в этом случае помощь властей подоспела вовремя.

Сейчас в питомнике живет 120 собак. В планах на лето – поднять уровень центра так, чтобы территория оставалась полностью сухой.