Владельца нелегального хостела в Самаре будут судить за гибель четверых мигрантов в пожаре

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В Самаре следователи передали в суд уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя. Его считают виновником гибели четырех мигрантов в пожаре в нелегальном хостеле.

Как считают следователи, мужчине принадлежала постройка на Промышленности, 33. В январе 2019 года он решил сдавать в аренду мигрантам комнаты на втором и третьем этажах здания. С жильцами предприниматель решил не заключать договоров.

— Владелец помещений не контролировал, как иностранцы использовали бытовые электрические приборы. Более того, он сам ремонтировал проводку в здании. Также здесь не было эвакуационных выходов, пожарной сигнализации и планов эвакуации, — пояснили представители регионального следственного управления СК РФ.

Как считают правоохранители, все эти факторы и сыграли роковую роль. Утром 7 ноября 2020 года в хостеле вспыхнул пожар. По словам очевидцев, мигранты в панике выпрыгивали из окон здания. Трое из них пострадали и попали в больницу. Еще четверо не смогли покинуть хостел. Они отравились продуктами горения и получили смертельные ожоги. Тела троих находились на верхнем этаже, в деревянной мансарде. Еще одного нашли этажом ниже.

Владельца нелегального хостела удалось найти на следующий же день. А уже 9 ноября мужчину арестовали. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, пишет 63.ру.