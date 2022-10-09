Владелец взорвавшегося на Крымском мосту грузовика заявил о невиновности

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Рано утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузового автомобиля, который повредил пару пролетов моста. Подозрения сразу же пали на собственника автомобиля, но он уверяет, что непричастен к случившемуся, а на грузовике работал его дядя.

Следственный комитет быстро определил владельца фуры. Им оказался 25-летний житель Краснодарского края. Однако вскоре телеграм-канал Baza выложил видеообращение мужчины. Он уверяет, что не имеет никакого отношения к ЧП.

«К случившемуся на Крымском мосту я никакого отношения не имею. Фура оформлена на меня. Но на ней работает мой дядя, двоюродный брат моего отца. Всю жизнь он занимался грузоперевозками. Грузы брал через сайт», – рассказал владелец фуры.

Удалось восстановить и путь, который грузовик проделал за последние дни. Сообщается, что между последней точкой, где грузовик попал на камеры, и мостом всего 20 минут езды. Однако этот путь фура преодолела за 6 часов. Теперь следователям еще предстоит выяснить, каким образом взрывчатка оказалась в автомобиле, передает АиФ.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что глава МЧС призвал автомобилистов воздержаться от поездок по Крымскому мосту в ближайшие дни. Об этом он заявил после осмотра повреждений моста.