В Исаклинскогом районе племянник на угнанном у своей тети автомобиле пытался скрыться от полицейских

101

Сегодня ночью в дежурную часть Исаклинского района поступило сообщение от местной жительницы, о том, что в ее частный дом ворвался племянник, который нанес ей и ее мужу телесные повреждения, а затем скрылся на ее автомобиле в направлении Тольятти.

Оперативный дежурный незамедлительно передал приметы подозреваемого и угнанного автомобиля наружным службам территориальных органов внутренних дел, ориентировал ближайшие экипажи ДПС на розыск злоумышленника.

Автомобиль подозреваемого был замечен сотрудниками Госавтоинспекции на территории Сергиевского района. Мужчина проигнорировал законное требование полицейских об остановке и продолжил движение, увеличивая скорость в направлении Ставропольского района.

Несколько экипажей ДПС продолжали преследование злоумышленника, который предпринимал попытки скрыться от полицейских. При последней попытке мужчины скрыться, сотрудниками полиции были произведены выстрелы по колесам транспортного средства.

После этого злоумышленник бросил автомобиль и направился в сторону лесополосы. Подозреваемый был обнаружен на 1000 км. автодороги М-5 «Урал».

Во время задержания мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, применив холодное оружие.

В настоящее время 38-летний житель Исаклинского района Самарской области задержан и доставлен в медицинское учреждение. Благодаря четким и слаженным действиям сотрудников полиции во время задержания злоумышленника никто не пострадал.

Материалы проверки по данному факту переданы в следственные органы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.