Видео пожара в самарском ТЦ Скала: огонь на нескольких этажах

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Согласно последней информации, что из торгово-офисного центра "Скала" эвакуировали 100 человек. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, возгорание произошло сегодня днем. Пламя охватило 400 квадратных метров. В 12:37 объявлена локализация пламени.

В связи с возгоранием ТОЦ «Скала», сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения на участке дороги и организуют беспрепятственный проезд для спецтранспорта.





Известно, что загорелся фасадный утеплитель с 1 по 8 этаж, пишет Сова.инфо. С огнём сейчас борются 132 человека и 42 спецмашины.

Фото: скрин видео очевидца