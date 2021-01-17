Велогонщики Bora-Hansgrohe получили переломы позвонков после ДТП

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Два велогонщика команды Мирового тура Bora-Hansgrohe получили переломы позвонков в результате дорожного инцидента на тренировке, передает РИА Новости. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В субботу в Италии автомобиль въехал в группу гонщиков. Вилко Келдерман, Руди Селиг, Андреас Шиллингер были отправлены в больницу.

"Вилко получил сотрясение мозга и перелом позвонков, у Андреаса сломаны позвонки в шейном и грудном отделе. Мы надеемся на консервативное лечение в обоих случаях. Руди получил сотрясение мозга, переломов у него нет", - сообщила команда.

Келдерман перешел в эту команду перед сезоном-2021. В 2020-м он стал третьим в общем зачете "Джиро д'Италия".

Фото: Официальный сайт чемпионата мира по велоспорту/РИА Новости