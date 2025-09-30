Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом

119

29 сентября в 18:13 в пожарно-спасательный отряд № 44 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Макарьевка на улице Мира горит частный дом.

На место происшествия незамедлительно был направлен расчет пожарно-спасательной части №154 Отряда № 44, а также коллеги из пожарно-спасательной части № 122 Отряда № 45 Приволжского района.

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 80 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 3 ствола «Б».

Локализация пожала была объявлена в 18:50, а ликвидация открытого горения – в 19:40.

Пострадавших при пожаре, к счастью нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"