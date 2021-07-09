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Вандалы уже разоряют обновленную вертолетку в Самаре

9 июля 2021 13:09
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Вандалы уже разоряют обновленную вертолетку в Самаре

С 1 июля, со дня официального открытия Вертолетной площадки в поселке Управленческий, тысячи самарцев уже посетили это обновленное пространство. Напомним, популярная рекреационная зона, любимое место отдыха горожан – «Вертолетка», в этом году получила новое оформление. На территории появились трехуровневая терраса с прогулочными аллеями и смотровыми площадками, места для отдыха с навесами и лежаками. Пешеходные пути были проложены так, чтобы сохранить существующие деревья и другие растения. Кроме того, на территории высадили новые кустарники, цветы и травы, в том числе, напоминающие о лугах декоративные злаки, тысячелистник. Общая площадь озеленения составила 6,5 тысяч квадратных метров.

Тем не менее, не все самарцы готовы довольствоваться только созерцанием природных ландшафтов. Так, уже известно о прецедентах порчи и хищения дорогостоящих зеленых насаждений, попыток деформации армированных ограждений на нижней террасе «Вертолетки».

«Раньше любимая «Вертолетка» выглядела просто. Сейчас новый облик этого места вызывает восхищение! Такие пространства нужны, чтобы отдыхать душой, наслаждаться Волжскими видами, делать красивые фотографии на память, а не разрушать созданное», - поделилась жительница Тольятти Ирина Кошелева. 

Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев призывает горожан бережно относиться к природным ландшафтам и благоустроенным пространствам города.

«С каждым днем наш город преображается, проводится огромная работа совместно с общественниками, инициативными группами жителей, органами власти по созданию новых благоустроенных общественных пространств, дворов, которые становятся любимыми местами отдыха и досуга горожан. Наша задача не только создать, но сохранить и приумножить прекрасное. Призываю самарцев дорожить новым пространством и гордиться тем, что в любимом городе есть такие места, прошу сохранять чистоту, порядок и целостность новых объектов благоустройства», - прокомментировал Алексей Дегтев.

 

Теги: «вертолетка» В центре внимания вандализм

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