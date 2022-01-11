В Зубчаниновке загорелось административное здание

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В 17.55, 11 января, поступило сообщение о пожаре в поселке Зубчаниновка, улица Офицерская, 6.

Пожарно-спасательные подразделения направлены по повышенному рангу вызова – Пожар №2.

По прибытию к месту установлено, что происходит горение административного здания.

В 19.54 пожар локализован на площади 600 м2.

Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлечены 127 человек, 39 единиц техники.

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» (со стационарного телефона) или «101» (с сотового телефона).

Фото: облМЧС