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В Жигулёвске вор украл из дачного домика водяной насос и бензопилу, отжав замок

6 декабря 2024 09:59
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В Жигулёвске вор украл из дачного домика водяной насос и бензопилу, отжав замок

В ноябре текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску с заявлением о краже обратился 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него из дачного дома, расположенного в микрорайоне Г-1, были похищены цепная бензиновая пила, водяной насос, электрический кабель и другое имущество. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму более 8 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели участок, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Полицейские выяснили, что неизвестный проник в помещение через входную дверь путем отжатия дверного замка.

Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции. В ходе опроса 31-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель, в совершении противоправного деяния свою вину признал и сообщил, что воспользовался отсутствием хозяев дачного участка, перелез через забор и, подойдя к дому, проник через оконный проем веранды, где при помощи найденного металлического обрезка отжал замок двери. Часть похищенного имущества сдал в ломбард, а вырученные деньги от продажи потратил на личные нужды. По данным сотрудников полиции мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Следственным отделом О МВД России по городу Жигулёвску в отношении 31-летнего мужчины возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

Часть украденных вещей изъята и возвращена законному владельцу, материальный ущерб фигурант возместил в полном объеме.

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