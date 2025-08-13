В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана

95

Мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков, пояснил оперативникам, что изъятые у него вещества случайно нашел незадолго до задержания.

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков регулярно проводят оперативные мероприятия по проверке информации, поступающей от граждан.

Так, в августе текущего года полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия на территории одного из гаражно-строительных кооперативов Жигулёвска. Внимание оперативников привлёк мужчина, который спешно направлялся к жилым домам на ул. Гаражной, при этом постоянно озираясь по сторонам и активно жестикулируя. Сотрудники полиции остановили прохожего, представились и поинтересовались причиной подозрительного поведения. Во время беседы полицейские выявили у местного жителя явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.

Для составления административного материала за правонарушение, предусмотренное ст.6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он употребил наркотические средства), задержанного доставили в отдел полиции, где в присутствии понятых изъяли у него сверток с порошкообразным веществом.

За совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.9 КоАП РФ, задержанному судом назначено наказание в виде суток ареста.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что в сверке находился наркотик синтетического происхождения в крупном размере.

В ходе опроса 44-летний мужчина, ранее судимый за хранение запрещенных веществ, пояснил оперативникам, что изъятый у него сверток случайно нашел незадолго до задержания и нес домой для собственного употребления.

Следственным отделом ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до одного года.