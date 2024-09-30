Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре сформируют систему туристской навигации
В Самаре сформируют систему туристской навигации
В Самарской области поврежденный ЖД-мост восстановят к 3 октября
В Самарской области поврежденный ЖД-мост восстановят к 3 октября
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Декор своими руками популярен в Екатеринбурге, Казани и Самаре
Декор своими руками популярен в Екатеринбурге, Казани и Самаре
Французский коньяк Hardy вернется на полки российских магазинов
Французский коньяк Hardy вернется на полки российских магазинов
Первокурсники приняли Присягу сотрудника УИС на главной площади Самары
Первокурсники приняли Присягу сотрудника УИС на главной площади Самары
Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи
Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи
Минстрой собирается ужесточить порядок расселения жителей аварийных домов
Минстрой собирается ужесточить порядок расселения жителей аварийных домов
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.71
0.3
EUR 103.47
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулевске вор воспользовался беспечностью посетителя магазина и забрал его пакет с покупками

30 сентября 2024 10:19
131
В Жигулевске вор воспользовался беспечностью посетителя магазина и забрал его пакет с покупками

В сентябре текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулёвску обратился местный житель 1990 года рождения с заявлением о хищении продуктов питания. Материальный ущерб потерпевший оценил на сумму более 2000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские, провели осмотр места происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки и потерпевшего. Со слов заявителя, полицейские установили, что мужчина пришел в сетевой магазин возле дома с покупками из другой торговой точки потому, что вспомнил, что не взял некоторые продукты по списку. Подойдя к столику, расположенному около выхода из магазина, оставил покупки, не убрав в камеру хранения, решил, что ничего не случится, и он быстро вернется, докупив нужный товар. Оплатив новые покупки, мужчина вышел из торговой точки и чуть позже вспомнил, что оставил там пакет, но когда вернулся за ним, то обнаружил пропажу.

В ходе изучения видеозаписей сотрудники полиции предположили, что к совершению кражи может быть причастен безработный 51-летний местный житель. Оперативники, располагая информацией о его возможном местонахождении, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что обратил внимание на то, что на столе около выхода из магазина лежит пакет, заглянув, увидел продукты питания и, воспользовавшись моментом, забрал чужие покупки с собой.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулёвску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024  11:43
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
25
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024  13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
566
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
29 сентября 2024  12:57
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
472
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
29 сентября 2024  12:00
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
453
На ЖД-мосту в Самарской области произошел взрыв
28 сентября 2024  22:18
На ЖД-мосту в Самарской области произошел взрыв
3939
Весь список