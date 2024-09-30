В Жигулевске вор воспользовался беспечностью посетителя магазина и забрал его пакет с покупками

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В сентябре текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулёвску обратился местный житель 1990 года рождения с заявлением о хищении продуктов питания. Материальный ущерб потерпевший оценил на сумму более 2000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские, провели осмотр места происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки и потерпевшего. Со слов заявителя, полицейские установили, что мужчина пришел в сетевой магазин возле дома с покупками из другой торговой точки потому, что вспомнил, что не взял некоторые продукты по списку. Подойдя к столику, расположенному около выхода из магазина, оставил покупки, не убрав в камеру хранения, решил, что ничего не случится, и он быстро вернется, докупив нужный товар. Оплатив новые покупки, мужчина вышел из торговой точки и чуть позже вспомнил, что оставил там пакет, но когда вернулся за ним, то обнаружил пропажу.

В ходе изучения видеозаписей сотрудники полиции предположили, что к совершению кражи может быть причастен безработный 51-летний местный житель. Оперативники, располагая информацией о его возможном местонахождении, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что обратил внимание на то, что на столе около выхода из магазина лежит пакет, заглянув, увидел продукты питания и, воспользовавшись моментом, забрал чужие покупки с собой.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулёвску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.