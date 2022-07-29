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В Жигулевске у дачника изъяли больше 2 кг мака

29 июля 2022 09:35
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В Жигулевске у дачника изъяли больше 2 кг мака

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Жигулевску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявили факт незаконного культивирования растений, содержащих наркотическое средство.

В ходе обследования приусадебного участка 43-летнего местного жителя оперативники в присутствии понятых, обнаружили и изъяли 300 кустов, которые росли на участке. Изъятое было направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению экспертов, растения являются наркосодержащими растениями мак, массой больше двух килограммов, что относится к особо крупному размеру.

Как пояснил полицейским ранее судимый задержанный растения он выращивал для собственного потребления без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется полицейскими.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Полицейские напоминают о том, что граждане, обладающие какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, хранении, изготовлении, перевозке, сбыте наркотических средств, в любое время могут обратиться по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22, либо 102 (с мобильных номеров), конфиденциальность гарантируется.

Теги: Стоп Наркотик

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