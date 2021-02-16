В Жигулевске столкнулись вазовская легковушка и иномарка, есть пострадавший

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Авария произошла 15 февраля.

Местный житель 1960 года рождения, управляя автомобилем Лада Гранта, на перекрестке улиц Гагарина и Приволжская, не предоставил преимущество проезда транспортному средству, в результате чего допустил столкновение с автомашиной Мерседес-Бенц GL 350 BLU под управлением местного жителя 1987 года рождения. В ДТП пострадал водитель автомобиля Лада Гранта - мужчина бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в лечебное учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка. С места ДТП изъяты записи камер видеонаблюдения, сообщает облМВД.