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В Жигулевске шестеро детей отравились хлором в бассейне

22 февраля 2024 10:46
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В Жигулевске шестеро детей отравились хлором в бассейне

21 февраля 2024 года при купании в бассейне в гостиничном комплексе шестеро детей почувствовали себя плохо. Двое детей от госпитализации отказались, им оказана амбулаторная медицинская помощь, а четверо из пострадавших госпитализированы в больницу.

По данному факту следственным отделом по городу Жигулевску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области  возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительным  данным, дети могли отравиться парами хлора. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства происшествия и причин ему предшествующих, пишет СУ СК.

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