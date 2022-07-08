Я нашел ошибку
Главные новости:
В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза
В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза
В Самарской области ограничили продажу билетов до Ширяево
В Самарской области ограничили продажу билетов до Ширяево
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения
В самарской городской больнице пациент выпал из окна
В самарской городской больнице пациент выпал из окна
В Красноярском районе водитель погиб за рулем
В Красноярском районе водитель погиб за рулем
Пенсионер из Тольятти отдал мошеннику все свои сбережения – 112 тысяч рублей.
Пенсионер из Тольятти отдал мошеннику все свои сбережения – 112 тысяч рублей
Выпускники рассказали о нарушениях на ЕГЭ
Выпускники рассказали о нарушениях на ЕГЭ
В Поволжье семейную ипотеку от Сбербанка чаще оформляют семьи в возрасте от 31 до 35 лет
В Поволжье семейную ипотеку от Сбербанка чаще оформляют семьи в возрасте от 31 до 35 лет
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.14
0.23
EUR 64.13
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет»
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулевске подростки помогли поймать напавшего на девушку

8 июля 2022 10:58
148
В Жигулевске подростки помогли поймать напавшего на девушку

В июне месяце текущего года вечером в дежурную часть  ОМВД России по г. Жигулевску от местного жителя поступило сообщение. Взволнованный подросток сообщил полицейским, что стал свидетелем, как возле одного из домов по улице Морквашинской мужчина напал на девушку и пытается скрыться.

На место происшествия дежурный направил ближайшие автопатрули и довел ориентировку на розыск злоумышленника до личного состава отдела полиции.

Как пояснили прибывшим на указанный адрес сотрудникам полиции подростки, они ехали вдоль улицы на велосипедах и увидели, как неизвестный мужчина толкнул девушку, отчего она упала. Ребята стали кричать и привлекать внимание жильцов соседних домов. Злоумышленник испугался и скрылся в ближайших дворах. Юноши описали внешность, одежду напавшего на девушку и указали направление, в котором он скрылся.

Через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Заявлений и сообщений из лечебных учреждений по указанному факту в полицию не поступало.

Как установили полицейские, задержанный - ранее судимый за убийство житель Тольятти 1982 года рождения ранее, в тот же день, возле одного из домов причинил побои 23-летней жительнице Жигулевска. Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело  по  признакам преступления, предусмотренного ст. 116  УК РФ «Побои». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По инициативе Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, в рамках акции «Им благодарна полиция», проводимой уже не первый год общественниками Самарской области совместно с руководителями органов внутренних дел, в торжественной обстановке начальник О МВД России по г. Жигулевску подполковник полиции Аманжол Айнсанов вручил благодарственные письма подросткам, которые помогли задержать правонарушителя, за проявленную самоотверженность и активную гражданскую позицию.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери
8 июля 2022  10:00
Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери
173
В ходе совета обсуждались актуальные задачи для дальнейшего развития экономики, региональные меры поддержки людей и бизнеса в условиях санкционного давления.
7 июля 2022  20:11
Дмитрий Азаров на заседании Совета ПФО внес предложения по доработке действующих мер поддержки экономики 
376
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
7 июля 2022  12:58
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
1354
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
7 июля 2022  10:49
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
384
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
6 июля 2022  18:35
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
1018
Весь список