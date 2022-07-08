В Жигулевске подростки помогли поймать напавшего на девушку

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В июне месяце текущего года вечером в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску от местного жителя поступило сообщение. Взволнованный подросток сообщил полицейским, что стал свидетелем, как возле одного из домов по улице Морквашинской мужчина напал на девушку и пытается скрыться.

На место происшествия дежурный направил ближайшие автопатрули и довел ориентировку на розыск злоумышленника до личного состава отдела полиции.

Как пояснили прибывшим на указанный адрес сотрудникам полиции подростки, они ехали вдоль улицы на велосипедах и увидели, как неизвестный мужчина толкнул девушку, отчего она упала. Ребята стали кричать и привлекать внимание жильцов соседних домов. Злоумышленник испугался и скрылся в ближайших дворах. Юноши описали внешность, одежду напавшего на девушку и указали направление, в котором он скрылся.

Через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Заявлений и сообщений из лечебных учреждений по указанному факту в полицию не поступало.

Как установили полицейские, задержанный - ранее судимый за убийство житель Тольятти 1982 года рождения ранее, в тот же день, возле одного из домов причинил побои 23-летней жительнице Жигулевска. Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По инициативе Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, в рамках акции «Им благодарна полиция», проводимой уже не первый год общественниками Самарской области совместно с руководителями органов внутренних дел, в торжественной обстановке начальник О МВД России по г. Жигулевску подполковник полиции Аманжол Айнсанов вручил благодарственные письма подросткам, которые помогли задержать правонарушителя, за проявленную самоотверженность и активную гражданскую позицию.