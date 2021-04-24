В Забайкалье выстрелом из ружья убит начальника регионального ФСИН

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24 апреля следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух человек", сообщили в пресс-служба ведомства.

"По имеющимся данным, сегодня днём на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю" - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Также на месте убийства работают следователи-криминалисты следственного управления.

Следователи задержали подозреваемого.

Фото: pixabay