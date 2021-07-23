В Забайкалье сильные дожди привели к обрушению железнодорожного моста на Транссибе

127

Сильные дожди в Забайкальском крае в пятницу привели к обрушению железнодорожного моста на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, передае ТАСС.

"23 июля 2021 года в 09:00 от оперативного дежурного ОАО РЖД получена информация о том, что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга - Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края, в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Забайкалью.

На место выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД.

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг. По последним данным, подтоплены порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю/ТАСС