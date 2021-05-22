В Южном городе Лада Гранта врезалась в стену, пострадали четверо

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21 мая на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в мкр Южный город. Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Форд-фокус», двигаясь по ул. Весенняя со стороны Николаевского проспекта на пересечении неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада-Гранта», под управлением женщины-водителя 1989 года рождения. От столкновения автомобиль «Лада-Гранта» изменил направление движения и допустил наезд на препятствие – на стену дома. В результате ДТП госпитализированы водитель и трое несовершеннолетних пассажиров «Лады Гранты», водитель автомобиля «Форд Фокус» обращался в медицинское учреждение, был отпущен домой, сообщает облМВД.