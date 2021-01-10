В Южно-Сахалинске водитель чуть не утонул на автомойке

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Житель Южно-Сахалинска едва не утонул на автомобильной мойке, передает Лайф. Об этом сообщает ASTV.ru.

Алексей Баяндин поведал порталу, что заехал на мойку помыть машину. Он оставил авто в боксе, а сам вместе с женой вышел оплатить услугу и подождать, пока его транспортное средство приведут в порядок. Однако у кассы вспомнил, что забыл в автомобиле телефон, при помощи которого собирался платить, поэтому ему пришлось вернуться обратно.

— Система в здании такая, что в помывочные боксы ты попадаешь из длинного коридора. Внутри, естественно, пар, сквозь который смутно видны очертания твоего авто. Ты смело делаешь шаг в его направлении — и тут же оказываешься... под водой. В жуткой снежной каше пополам с химикатами, — уточнил мужчина.

По его словам, он полностью провалился в яму, в рот и уши ему попала ледяная вода с химикатами. Баяндин признался, что глубина ямы превышала несколько метров, что помешало ему достать до дна. Мужчина добавил, что он был в тёплых сапогах, комбинезоне и пуховике. В результате одежда впитала воду, из-за чего он начал идти ко дну. Россиянин заметил, что выбраться из ямы было крайне сложно, однако ему помог дайверский опыт.

Баяндин пояснил, что вскоре ему удалось выбраться, одежду пришлось выжимать в помещении с минусовой температурой. Пострадавший подчеркнул, что заметить опасную ловушку было сложно, а расстояние от входа в бокс до скрытой ямы составляло не более метра, поэтому угодить в неё мог кто угодно. Также мужчина пожаловался, что работник мойки не помог ему выбраться из ямы, а управляющий подумал, что Алексей был пьян.

Баяндин не дождался извинений, забрал авто и уехал с мойки в мокрой одежде. После того, что произошло, он намерен обратиться в прокуратуру.

Управляющий автомойкой подтвердил изданию факт инцидента. Он пояснил, что раньше в боксах оказывали услуги по замене масла, поэтому там предусмотрены сервисные ямы. Однако сейчас работает только мойка, а в ямах скапливается вода и грязь, которую иногда откачивают.

— У нас никогда не было подобных происшествий с клиентами. Однажды, правда, в яму свалился сотрудник мойки, но к его поведению были вопросы. Сложно представить, что ремонтную яму можно не заметить. Мы сожалеем, что пострадавший быстро покинул мойку. Думаю, мы могли бы договориться. Уже принято решение огородить ямы, — заключил управляющий.

Фото: ASTV.ru/Лайф