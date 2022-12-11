В Ярославле двое детей с отцами застряли на колесе обозрения на четыре часа

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В Ярославле двое мужчин с сыновьями застряли в кабинах на колесе обозрения утром в воскресенье, 11 декабря, из-за поломки аттракциона, пишут "Известия". Людей удалось спасти только через четыре часа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что в системе аттракциона произошло замыкание, что привело к остановке колеса. В этот момент в двух закрытых кабинах на максимальной высоте - 65 метров оказались отцы с сыновьями: одному из детей четыре года, а другому —десять.

Прибывшие спасатели установили лебедку и в ручном режиме начали прокручивать колесо.

«Провернув колесо на четверть, подогнали пожарную машину с люлькой, и людей эвакуировали с помощью люльки», — говорится в сообщении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ