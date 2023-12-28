Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области в ДТП погибли два человека
В Самарской области в ДТП погибли два человека
Африка победила: в Самарском политехе прошел турнир «Дружба народов СамГТУ»
Африка победила: в Самарском политехе прошел турнир «Дружба народов СамГТУ»
Wildberries захотел добавить кнопку отмены заказа
Wildberries захотел добавить кнопку отмены заказа
В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?
В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?
В Самарской области полицейские провели родительское собрание
В Самарской области полицейские провели родительское собрание
РЖД запустят первый импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка»
РЖД запустят первый импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка»
Программа перекрёстных полетов «Роскосмоса» и NASA продлена до 2025 года
Программа перекрёстных полетов «Роскосмоса» и NASA продлена до 2025 года
около половины аллергиков из Самары позволяют себе практически все блюда новогоднего стола
Около половины аллергиков из Самары позволяют себе практически все блюда новогоднего стола
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.71
0
EUR 101.35
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?

28 декабря 2023 12:42
66
В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» приземлился на замерзшую реку в Якутии. Причиной посадки вне полосы, предположительно, стала ошибка пилотов. «Лента.ру» собрала все, что известно о произошедшем на данный момент.

Нештатная ситуация произошла утром в четверг, 28 декабря. Известно, что лайнер российского перевозчика выполнял рейс ЯП217 по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск.

Во время приземления в поселке Зырянка воздушное судно отклонилось от взлетно-посадочной полосы вправо и село на песчаную косу реки Колымы.

По данным Росавиации, на борту находились 30 пассажиров, в том числе 2 ребенка, а также 4 члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Людей эвакуировали и доставили в здание аэропорта в 4:30 (по московскому времени), пишет Лента.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что на место происшествия прибудет комиссия якутского управления Росавиации, следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ, а также руководство авиакомпании.

Росавиация расценивает произошедшее как серьезный инцидент и будет проводить проверку с комиссией

Предварительно, пассажирский лайнер мог приземлиться за пределами взлетно-посадочной полосы из-за ошибки пилотов. «Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки по указанному факту и координация деятельности правоохранительных органов», — уточняется в публикации.

В свою очередь, пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что ведомство классифицирует произошедшее как серьезный авиационный инцидент. Он уточнил, что, по предварительной оценке, самолет не получил повреждений, решение о его буксировке примут позже. При этом аэропорт Зырянки продолжает работать в штатном режиме.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
Новогодние праздники в Самарской области пройдут под эгидой объявленного в России «Года семьи»
28 декабря 2023  10:40
Новогодние праздники в Самарской области пройдут под эгидой объявленного в России «Года семьи»
144
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета по итогам Года педагога и наставника
27 декабря 2023  22:33
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета по итогам Года педагога и наставника
878
28 декабря местами в Самарской области ожидается сильный ветер, метель
27 декабря 2023  21:37
28 декабря местами в Самарской области ожидается сильный ветер, метель
497
Дмитрий Азаров поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
27 декабря 2023  09:29
Дмитрий Азаров поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
400
В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта
26 декабря 2023  19:59
В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта
615
Весь список