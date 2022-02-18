В возрасте 89 лет умер актер Геннадий Юхтин

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Народный артист России Геннадий Юхтин умер в возрасте 89 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Геннадий Юхтин известен зрителям по фильмам «Весна на Заречной улице», «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Также он снялся в «Сибириаде» и «Неуловимых мстителях». В 1994 году Юхтин получил звание народного артиста России.

Ранее сообщалось, что Юхтина госпитализировали во второй раз за месяц. В конце января 89-летний Юхтин почувствовал себя плохо, уже в феврале он обратился за медицинской помощью. У него диагностировали коронавирус и госпитализировали. У актера диагностировали вирусную пневмонию, ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным. Врачи оценивали состояние актера как тяжелое.

Почувствовав себя лучше, актер уехал домой — о его выписке стало известно 14 февраля, но через несколько дней артист снова попал в больницу, пишет Газета.