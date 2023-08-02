В Волжском районе водитель врезался в светофор

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1 августа 2023 года на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в Волжском районе в 20:55 час. на 16 км + 150 м автомобильной дороги «Самара - Новокуйбышевск». Водитель 1998 года рождения, который в течение года привлекался 14 раз к административной ответственности за нарушение ПДД, управляя автомобилем ВАЗ211, двигался со стороны г. Новокуйбышевск в направлении г. Самара. В пути следования нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на опору светофора, расположенную с правой стороны по ходу движения. С места ДТП в медицинское учреждение госпитализирована женщина-пассажир 1991 года рождения.