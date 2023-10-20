В Волжском районе водитель 70 лет врезался в погрузчик

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В Волжском районе сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП. 19 октября в 19:30 70-летний водитель, управляя автомобилем LADA 219000, двигался по 6 км а/д «Волжский - Курумоч - М5 Урал» со стороны с. Курумоч в направлении п. Волжский. В пути следования не выбрал дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении транспортного средства, нарушил требования п. 9.10 ПДД РФ и допустил столкновение с погрузчиком-экскаватором JCB, под управлением 41-летнего тракториста-машиниста, после чего опрокинулся в кювет. С места ДТП госпитализирован водитель легкового автомобиля.