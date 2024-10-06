В Волжском районе в ДТП с КамАЗом погиб водитель иномарки

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Смертельное ДТП случилось в 7:45 на 7-м км трассы Николаевка - Черновский - Белозерки.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, рано утром в воскресенье 31-летний водитель за рулем Honda Civic выехал на встречку в запрещенном месте и не успел вернуться на свою полосу. В итоге иномарка лоб в лоб столкнулась со встречным КамАЗом, который вел 58-летний мужчина.

Известно, что водитель легковушки от полученных травм скончался до приезда скорой.

На месте работали полицейские, пожарные-спасатели и медики. Движение не перекрыли. Все обстоятельства трагедии устанавливаются, пишет Сова.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области