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В Волжском районе в ДТП пострадали четверо

14 января 2025 12:56
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В Волжском районе в ДТП пострадали четверо

13 января на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек, один - погиб. 

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 13:00 час. в Волжском районе. 54-летняя женщина, управляя автомашиной Hyundai Solaris, в условиях снегопада двигалась по 21 км автодороги «Самара -  Б. Черниговка - граница с р. Казахстан» со стороны Самары в сторону Большой Черниговки. В пути следования, при выполнении обгона в месте, где это разрешено, допустила столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем УАЗ, под управлением 56-летнего мужчины, который впоследствии съехал в кювет с последующим опрокидыванием. После этого произошло столкновение хэтчбека с движущейся во встречном направлении автомашиной Chevrolet Niva, под управлением 66-летнего мужчины. Водитель Chevrolet госпитализирован, а его пассажирам – мужчине 1983 года рождения, женщине 1972 года рождения и юноше 2008 года рождения оказана разовая медицинская помощь.

Теги: ДТП

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