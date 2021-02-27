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В Волжском районе столкнулись две легковушки, одна улетела в кювет

27 февраля 2021 11:48
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В Волжском районе столкнулись две легковушки, одна улетела в кювет

26 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП. При этом 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 08:30 на автодороге «Волжский – Курумоч – М5 урал» Волжского района. Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Нива», двигаясь со стороны автодороги «М5 УРАЛ» в направлении с. Курумоч выехал на полосу встречного движения, в месте где это запрещено, допустил занос автомобиля, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Тойота», под управлением мужчины 1965 года рождения и автомобилем «Ниссан Кашкай», под управлением мужчины 1957 года рождения, двигавшимися во встречном направлении прямо. После столкновения автомобиль «Ниссан» допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Шевроле Нива» и водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», которые были доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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