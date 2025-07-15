В Волжском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали вооруженного мужчину

148

В начале июля текущего года, в дневное время суток, сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району, находясь на маршруте патрулирования, на 10-м километре автодороги «Нур - Спиридоновка», для проверки документов остановили автомобиль Tayota Land Cruiser.

Во время общения с водителем полицейские обратили внимание на то, что житель областной столицы 1962 года рождения, владеющий травматическим оружием на законных основаниях, заметно нервничает. Госавтоинспекторы приняли решение досмотреть транспортное средство.

В присутствии понятых в подлокотнике транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли травматический пистолет, который находился без кобуры, а также имел в стволе патроны, что является административным правонарушением.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.20.12 КоАП РФ (нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 1500 рублей.