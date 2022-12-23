В Волжском районе склад, находящийся в опасной близости от газопровода, снесли

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Житель Волжского района Самарской области освободил участок от одноэтажного строения, возведенного с нарушениями норм безопасности.

Житель одного из поселков Самарской области построил на своем участке склад. Строение мужчина сделал капитальным, но не учел того факта, что находилось оно в опасной близости от магистрального газопровода. Нарушение требований промышленной безопасности требовало от владельца склада сооружение снести, но мужчина избавляться от строения не желал.

Суд принял решение об обязании мужчины снести незаконную постройку. Исполнительный документ направили на исполнение в отделение судебных приставов Волжского район Самарской области.

Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства предупредили должника о необходимости исполнения решения суда и о последствиях его неисполнения. Мужчина полученную информацию проигнорировал и судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Данная мера побудила мужчину исполнить решение суда и освободить земельный участок от самовольно возведенного строения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.