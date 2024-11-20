В Волжском районе произошло ДТП с пострадавшим

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Сегодня, 20 ноября в 08:50 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в сельском поселении Воскресенка ФАД Р - 229 на 81 километре трассы Самара – Волгоград.

На место происшествия был направлен расчет пожарно-спасательной части № 78 Отряда № 41, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел съезд с дороги с последующим опрокидыванием легкового автомобиля Москвич «Ода»

К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир, который был госпитализирован в Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д. Середавина.

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"