В Волжском районе пешеход погиб в ДТП

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Еще одно ДТП 24 сентября произошло в Волжском районе Самарской области. Около 21:00 на автомобильной дороге «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск 1», водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», следуя со стороны автомобильной дороги «Новокуйбышевск-Чапаевск» в направлении автомобильной дороги «Самара-Волгоград», совершил наезд на 30-летнего мужчину.

Тот пересекал проезжую часть в неположенном месте, без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте.