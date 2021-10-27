В Волжском районе перевернулась машина, погибла девочка-подросток

251

Еще одно ДТП 26 октября произошло в 23:25 в Волжском районе. Молодой человек 2001 года рождения двигался на автомобиле «Lada Granta» по ул. Алабина п. Придорожный мкр. Южный город-2 со стороны ул. Преображенской в сторону ул. Головкина.

По предварительной информации, в районе дома № 42 он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, вследствие чего допустил наезд на препятствие, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля, девушка 2004 года рождения, скончалась на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи.