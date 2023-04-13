В Волжском районе опрокинулась машина, пострадала девочка

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12 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 16:55 час. в Волжском районе. 25-летний, находясь за рулем автомашины «Lada Granta», двигался по автодороге «Самара - Новокуйбышевск» в направлении с. Воскресенск. В пути следования на 20 км. данной автодороги нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил выезд на обочину и съезд в правый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием транспортного средства. С места происшествия в медицинское учреждение доставлена 11-летний девочка-пассажир, где ей назначено амбулаторное лечение. Водитель легкового автомобиля госпитализирован.