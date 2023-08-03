В Волжском районе обычный прохожий задержал грабителя и передал полиции

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В дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району обратилась сотрудница одного из сетевых магазинов пгт. Смышляевка. Она сообщила, что мужчина похитил из кассы денежные средства. Заявительница пояснила, что прямо сейчас злоумышленник, которого задержал местный житель, находится в торговой точке.

Женщина рассказала, что один из посетителей вернулся в магазин после того, как совершил покупку, прикрыл за собой дверь, подошёл к кассе и сказал, что планирует ограбить торговую точку. Слова мужчины сотрудница всерьёз не восприняла, однако злоумышленник, угрожая женщине физической расправой, потребовал, чтобы та дала деньги из кассы. На крики о помощи потерпевшей прибежал мужчина, который в это время находился недалеко от магазина. Он помог задержать злоумышленника, позвонил в полицию и удерживал грабителя до приезда сотрудников следственно-оперативной группы.

Прибывшие на место сотрудники полиции доставили задержанного в отдел для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный - ранее судимый уроженец одной из соседних республик пояснил, что решил ограбить магазин и потратить вырученные деньги на собственные нужды.