В Волжском районе на трассе М-5 кроссовер столкнулся с грузовым автомобилем

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4 февраля в Волжском районе на трассе М-5 около села Новосемейкино из-за сложных погодных условий в попутном направлении кроссовер столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП водитель кроссовера оказался заблокирован в салоне автомобиля.

"Для деблокирования пострадавшего в 08.54 на место происшествия был отправлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. По прибытии на место происшествия спасатели отключили аккумуляторную батарею. Затем, с помощью гидравлического инструмента, отжали водительскую дверь, рулевую колонку и приборную панель. В 10.17 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО