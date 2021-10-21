В Волжском районе на дороге погиб пешеход

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20 октября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести, два человека погибло.

Одно из ДТП произошло в 19:10 в Волжском районе. Водитель 1987 года рождения, к административной ответственности за нарушении ПДД в течение года привлекался 8 раз, двигался на грузовом автомобиле «HINO» по автомобильной дороге «Курумоч - Новый Буян» со стороны с. Новый Буян в направлении п. Курумоч. В пути следования, водитель допустил наезд на пешехода 1965 года рождения, который находился на проезжей части в темное время суток на не освещаемом участке дороги и без светоотражающих элементов на одежде. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП, до приезда скорой помощи.