В Волжском районе машина перевернулась в кювет, пострадал человек

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11 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. При этом 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в Волжском районе. Около 9 часов утра на 16,6 км автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем Киа Рио, следуя со стороны Новокуйбышевска в направлении Самары, при перестроении из левого ряда в правый ряд не справился с управлением, в результате чего допустил занос транспортного средства с последующим съездом с проезжей части и опрокидыванием в кювет. Мужчина бригадой «Скорой помощи» доставлен в лечебное учреждение, где ему рекомендовано амбулаторное лечение, сообщает облМВД.