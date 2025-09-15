Я нашел ошибку
Главные новости:
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В Волжском районе ликвидировали пожар на площади 300 кв. метров

15 сентября 2025 10:54
147
В Волжском районе ликвидировали пожар на площади 300 кв. метров

Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

14 сентября в 02:07 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Воскресенка Волжского района, на улице Школьной.

По прибытии было установлено, что горят 2 частных дома и надворные постройки на площади 300 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1- БИС. На тушение пожара оперативно были поданы 4 ствола «Б», работали 3 звена газодымозащитной службы. Полная ликвидация пожара объявлена в 04:07.
К счастью, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Теги: Пожар

