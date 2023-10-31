В Волжском районе ищут очевидцев и водителя, скрывшегося с места ДТП с пешеходом

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30 октября на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек.

В Волжском районе продолжается розыск очевидцев и водителя, скрывшегося с места ДТП. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 11:10 час. водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 21150, двигался по ул. Нестора Постникова мкр. Кошелев Парк Волжского района Самарской области со стороны ул. Олега Пешкова в направлении Северного шоссе. В пути следования, напротив д. 6 допустил наезд на 35-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. После чего, не оказав помощи травмированной женщине, скрылся с места происшествия. Принятыми мерами розыска автомобиль с характерными повреждениями обнаружен сотрудниками полиции недалеко от места происшествия. Пешеход госпитализирована.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8 (846) 333-51-08 или 102 (с моб.).