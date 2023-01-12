В Волжском районе двое пострадали в ДТП

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11 января на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 19:00 час. в Волжском районе. 23-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Mercedes-Benz», следовал по автомобильной дороге «Самара - Новокуйбышевск» в направлении автомобильной дороги «Самара -Большая Черниговка». В пути следования, неверно выбрал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства «Mazda СХ 5» под управлением 40-летней женщины-водителя, и допустил столкновение с ним. После удара автомобиль «Mazda СХ 5» отбросило на автомобиль «Lada Priora» под управлением 26-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. С места происшествия госпитализирована женщина-водитель автомобиля «Mazda СХ 5» и ее 19-летний пассажир.