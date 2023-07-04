В Волжском районе автомобиль перевернулся в кювет

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3 июля на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 03:00 час. в Волжском районе. 27-летний водитель, находясь за рулем автомобиля LIFAN Solano, двигался по «Обводная г. Самары Нур - Спиридоновка». В пути следования на 6 км. данной автодороги нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил выезд на встречную полосу, вместе где это запрещено с последующим съездом автомобиля в кювет. С места происшествия водитель госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.