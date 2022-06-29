В Волгоградской области задержана группа, планировавшая захват власти

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Несколько местных жителей задержаны в Волгоградской области за подготовку к захвату власти с применением оружия. Передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Возбуждено дело об организации экстремистского сообщества.

По имеющейся информации, в поле зрения полиции и ФСБ попали жители региона, причастные к созданию экстремистской организации. На своих собраниях члены группы обсуждали подготовку к насильственному захвату власти, а также методы осуществления плана.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранительных органов и вооруженных сил Российской Федерации, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры", - сообщили в УФСБ.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по статье "организация экстремистского сообщества", пишет РГ.