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В Волге в районе села Ермаково утонул 40-летний мужчина

10 августа 2021 13:08
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в Волге в районе села Ермаково утонул 40-летний мужчина.

Около 21:00, 9 августа, в дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ЧП на воде в Ставропольском районе. Как стало известно, в Волге в районе села Ермаково утонул 40-летний мужчина.

- Погибшего извлекли из воды сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

За минувшие выходные в Самарской области утонули пять человек. Спасатели предупреждают жителей региона об опасности купания на неофициальных пляжах, а также в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, частой причиной гибели людей на воде является неумение хорошо плавать, переутомление, перегревание или переохлаждение, сообщает Самара-КП.

 

Теги: утонувшие ЧП на воде ЧП на Волге

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