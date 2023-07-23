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В водоеме поселка Падовка утонул мужчина

23 июля 2023 17:17
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На проведение поисковых работ отправились водолазы.

23 июля водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски утонувшего мужчины на водоеме поселка Падовка.

Очевидцы видели, как он нырнул. На поверхность водоема он не поднялся.

Требовалась помощь спасателей по обследованию дна водоема. Поиски утонувшего мужчины 1990 года рождения проводились по заявлению сотрудников полиции.

Поисковые работы проводили три водолаза. Тело утонувшего обнаружили на глубине 2 метра и доставили до берега, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

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