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В Усинском заливе двое рыбаков оказались  отрезанными от берега на льдине

8 декабря 2022 19:50
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Потребовалась помощь спасателей.

8 декабря спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти выполняли спасательные работы в акватории Усинского залива в Шигонском районе.  

Напротив базы отдыха «Услада» двое рыбаков оказались  отрезанными от берега на льдине.

Река Уса в этом месте имеет наибольшую ширину. Порывы ветра оторвали льдину от ледового поля.

Двое мужчин оказались на льдине в  300 метров от берега.

Для оказания помощи терпящим бедствие от спасательной станции вышел аэроглиссер «Север». Преодолев участки с открытой водой и ледовыми полями спасатели смогли добрались до рыбаков.

Мужчин приняли на борт спасательного судна и доставили до спасательной станции. Спасательная операция была успешно завершена, рыбакам медицинская помощь не потребовалась. Со спасенными провели разъяснительную беседу сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

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