В Ульяновской области вооруженный мужчина застрелил няню и двоих детей в детском саду

149

Вооруженный мужчина пришел в детский сад в Ульяновской области и устроил там стрельбу, есть жертвы среди детей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина зашел в детский сад, застрелил нянечку, двух деток <...>", - сказал собеседник агентства, добавив, что потом нападавший покончил с собой.

По данным источника, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. Он также добавил, что нападение произошло во время тихого часа. "Он открыл огонь в комнате, где спали дети", - сказал собеседник агентства. По его данным, еще одна сотрудница детского сада получила огнестрельное ранение руки.

Информацию об инциденте также подтвердили в пресс-службе правительства региона, добавив, что нападавший покончил с собой.

"По ситуации в Вешкайме, где произошло страшное преступление. Переговорил с представителями исполнительной власти и с депутатским корпусом. По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2017 годов рождения", - написал в Telegram-канале депутат Госдумы от региона Сергей Морозов.

Губернатор области Алексей Русских вылетит на место трагедии в детском саду первым рейсом из Ташкента, где работал на площадках "Иннопрома". В пресс-службе губернатора также сообщили, что глава региона распорядился оказать экстренную помощь семьям погибших. В настоящее время по распоряжению губернатора на место направились первый вице-губернатор Игорь Эдель и вице-губернатор Александр Коробко.

"По предварительной информации, ружье принадлежало другому человеку - не тому, кто стрелял", - сообщил Коробко.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС, архив